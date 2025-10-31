Conte è tornato a mostrare i muscoli e gli occhi della tigre Gazzetta
La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive di Antonio Conte: L’uomo di garanzia. Quello che vorresti sempre vedere alla guida della tua squadra per avere certezza di ambizioni e obiettivi importanti. Napoli è pazza di Antonio Conte da sempre, ma dopo l’infuocato post-partita con l’Inter, i tifosi azzurri si sono legati ancor di più al loro condottiero. Che è tornato a mostrare i muscoli e gli occhi della tigre. Come a rispondere a chi – dopo qualche scivolata di troppo – era convinto che nel suo Napoli qualcosa si fosse rotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dracula è tornato… ma qualcosa gli manca. Nel nuovo film di Luc Besson, il Conte vive tra amore eterno e malinconia gotica. Visivamente magnifico, recitato con intensità da Caleb Landry Jones — ma dietro la bellezza resta il vuoto. Un Dracula elegante, r - facebook.com Vai su Facebook
Antonio Conte è tornato a parlare di quell’immagino che a fatto il giro del mondo: Rafa Leão che riparte in contropiede e 7 giocatori del Napoli che rientrano in difesa per fermare il portoghese. È questa la mentalità che Conte si aspetta in ogni partita dai suoi g - X Vai su X