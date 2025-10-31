Conte è tornato a mostrare i muscoli e gli occhi della tigre Gazzetta

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive di Antonio Conte: L’uomo di garanzia. Quello che vorresti sempre vedere alla guida della tua squadra per avere certezza di ambizioni e obiettivi importanti. Napoli è pazza di Antonio Conte da sempre, ma dopo l’infuocato post-partita con l’Inter, i tifosi azzurri si sono legati ancor di più al loro condottiero. Che è tornato a mostrare i muscoli e gli occhi della tigre. Come a rispondere a chi – dopo qualche scivolata di troppo – era convinto che nel suo Napoli qualcosa si fosse rotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

