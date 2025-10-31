Conte è tipo orgoglioso e cerca la personale rivincita con Fabregas Gazzetta

Ilnapolista.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Napoli sia prepara alla sfida di domani contro il Como. Una sfida importante, perché, come dice l’allenatore, sono tutte importanti. Ma per Antonio Conte la partita di domani potrebbe avere delle motivazioni in più. Ne scrive la Gazzetta dello Sport ricordando che l’anno scorso la sfida contro il Como di Fabregas è stata l’ultima vittoria degli azzurri prima di vincere lo scudetto. “Domani, col Como, sarà già un  test molto complicato. L’allievo  Fabregas già  nella passata  stagione aveva  impressionato  a Napoli, mentre  al ritorno si  è tolto lo sfizio  di battere gli  azzurri, per  quello che fu  l’ultimo k. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

conte 232 tipo orgoglioso e cerca160la personale rivincita con fabregas gazzetta

© Ilnapolista.it - Conte è tipo orgoglioso e cerca la personale rivincita con Fabregas (Gazzetta)

Leggi anche questi approfondimenti

Conte contestato da 'no-vax, 'orgoglioso del lavoro fatto" - Green pass, hanno contestato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte intervenuto a Jesi (Ancona) per 'lanciare' la lista "Jesi Respira", ... Si legge su ansa.it

Conte contestato da 'no-vax, 'orgoglioso del lavoro fatto" - euronews pubblica le notizie d'ansa ma non interviene sui contenuti degli articoli messi in rete. Riporta it.euronews.com

Elezioni Regionali Calabria, Cannizzaro: “Conte ridicolo, &#232; orgoglioso di Cotticelli e Zuccatelli” - “Dopo aver cavalcato bisogni e sofferenze di tanti calabresi facendo in questa campagna elettorale i tour negli ospedali dei nostri territori, come fa chi torna sul luogo del delitto, oggi Giuseppe ... strettoweb.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Conte 232 Tipo Orgoglioso