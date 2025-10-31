Consumo di suolo e crisi climatica La città continua a peggiorare
Sedici metri quadrati di verde e servizi per abitante. Sotto i 18 imposti dalla legge. E in alcuni casi, come al Ponterotto, addirittura 7 metri quadri. Davvero troppo pochi. È questa una delle evidenze più significative del quadro conoscitivo di San Benedetto, realizzato dall’Università di Camerino e presentato in commissione assetto del territorio. Lo studio, che sarà consegnato alla società Mate di Bologna incaricata di redigere il nuovo Piano urbano generale, fotografa una città dove i quartieri più popolosi dispongono di meno verde e servizi rispetto a quanto previsto. A illustrare i risultati sono stati i docenti Rosalba D’Onofrio, Chiara Camaioni e Simone Malavolta di Unicam, alla presenza del sindaco Antonio Spazzafumo, del dirigente Giorgio Giantomassi e del consigliere regionale Andrea Assenti, oltre a numerosi tecnici e professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Val d'Agri Press. . Consumo di suolo, in Regione Basilicata persi 32000 ettari nel 2024 I dati dell'Ispra parlano di miglioramenti sul fronte delle energie rinnovabili, ma rimangono criticità proprio sul fronte del consumo del suolo. Il servizio a cura di RaiNews - facebook.com Vai su Facebook
CONSUMO SUOLO: ANBI, AUMENTA IL RISCHIO DISASTRI SOPRATTUTTO LUNGO I LITORALI agrapress.it/2025/10/consum… @ANBI_Nazionale - X Vai su X
Consumo di suolo e crisi climatica. La città continua a peggiorare - Secondo l’ultimo studio dell’Università di Camerino a San Benedetto ogni abitante ha appena 16 metri quadri di verde a testa, sotto la soglia minima dei 18. msn.com scrive
In Italia consumiamo 2,7 mq di suolo al secondo, in crescita anche nelle aree a rischio frana - Il consumo di suolo insieme alla crisi climatica rappresenta il principale fattore dei danni da eventi meteo estremi – aumentati del +485% nell’ultimo decennio – che gravano sul nostro Paese, con un c ... greenreport.it scrive
Nuovo pungolo ambientalista in città: è nato il circolo di Europa Verde - All'assemblea costitutiva ha partecipato anche il candidato al consiglio regionale per Avs Michele Bertucco che si è preso l'impegno di rendere più effic ... Secondo veronasera.it