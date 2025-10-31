Sedici metri quadrati di verde e servizi per abitante. Sotto i 18 imposti dalla legge. E in alcuni casi, come al Ponterotto, addirittura 7 metri quadri. Davvero troppo pochi. È questa una delle evidenze più significative del quadro conoscitivo di San Benedetto, realizzato dall’Università di Camerino e presentato in commissione assetto del territorio. Lo studio, che sarà consegnato alla società Mate di Bologna incaricata di redigere il nuovo Piano urbano generale, fotografa una città dove i quartieri più popolosi dispongono di meno verde e servizi rispetto a quanto previsto. A illustrare i risultati sono stati i docenti Rosalba D’Onofrio, Chiara Camaioni e Simone Malavolta di Unicam, alla presenza del sindaco Antonio Spazzafumo, del dirigente Giorgio Giantomassi e del consigliere regionale Andrea Assenti, oltre a numerosi tecnici e professionisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consumo di suolo e crisi climatica. La città continua a peggiorare