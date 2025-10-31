Consiglio comunale Lavori in piazza Arringo e a Palazzo dei Capitani L’assise va a San Filippo

Cominceranno entro gennaio i lavori per la ripavimentazione di piazza Arringo, uno degli interventi più attesi del centro storico di Ascoli. Lo ha annunciato ieri pomeriggio il sindaco Marco Fioravanti nel corso del consiglio comunale, che si è svolto nella sala della Ragione di Palazzo dei Capitani. L’obiettivo, ha spiegato il primo cittadino, è restituire nuova vita a una delle piazze più rappresentative della città, punto di incontro per cittadini e turisti e teatro di numerosi eventi culturali. Il sindaco ha inoltre precisato che in contemporanea partirà anche il cantiere per la ristrutturazione del Palazzo dei Capitani, simbolo civico per eccellenza, che resterà inagibile per almeno un anno e mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consiglio comunale. Lavori in piazza Arringo e a Palazzo dei Capitani. L’assise va a San Filippo

Altre letture consigliate

Tombini rumorosi a Varese, il consigliere Esposito porta il problema in consiglio comunale. #varese - facebook.com Vai su Facebook

Il Consiglio comunale di Valtournenche è convocato oggi, all’ordine del giorno sono previsti quattro punti #valledaosta #news #Valtournenche #amministrazione - X Vai su X

Piazza Europa: non c’è pace per i cedri. In Consiglio comunale a Cuneo scintille tra maggioranza e opposizioni - Dopo la sospensione dei lavori da parte del Consiglio di Stato e in attesa del pronunciamento del Tar nel merito del progetto, c’è il rischio di perdere il finanziamento che fissava la conclusione del ... Segnala targatocn.it

Cuneo: nel Consiglio comunale luci della ribalta di nuovo accese su piazza Europa e abbattimento dei cedri - Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’Associazione Di Piazza in Piazza e del Comitato Sos Cedri che chiedeva la sospensione della Delibera di Giunta in cui è stato approvato il progetto ese ... Come scrive targatocn.it

Mercato in piazza Arringo. Bancarelle anche sabato:: "Il sindaco ci ha ascoltato" - Nonostante la giornata festiva, il Comune ha accolto la richiesta degli operatori: sarà uno degli ultimi per gli ambulanti prima che inizino i lavori. Riporta msn.com