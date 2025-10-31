Consigliere della Lega in Puglia posta un foto con il sosia di Ranucci | Anche lui vota per noi E' polemica

Polemiche social dopo un post del Consigliere regionale uscente, e nuovo ricandidato per il Consiglio in Puglia, Fabio Romito (Lega), che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato una sua foto con un sosia del giornalista Sigfrido Ranucci. «Anche Sigfrido Ranucci (a cui va la mia solidarietà ) vota per noi. In realtà - si legge nel testo che accompagna la foto di Romito - è il mio amico Pino di Corato,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Consigliere della Lega in Puglia posta un foto con il sosia di Ranucci: "Anche lui vota per noi". E' polemica

