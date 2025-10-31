Conselice online i bandi di gara per la gestione degli impianti sportivi

Ravennatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono pubblicati sul sito del Comune di Conselice e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna i bandi di gara per la concessione in gestione degli impianti sportivi di Conselice.Si tratta in tutto di tre bandi, nei quali sono suddivisi gli impianti sportivi comunali: un bando è per la concessione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Conselice Online Bandi Gara