Conselice online i bandi di gara per la gestione degli impianti sportivi
Sono pubblicati sul sito del Comune di Conselice e dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna i bandi di gara per la concessione in gestione degli impianti sportivi di Conselice.Si tratta in tutto di tre bandi, nei quali sono suddivisi gli impianti sportivi comunali: un bando è per la concessione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
