Conselice lo sportello immigrazione riapre presso il centro civico
Martedì 4 novembre riprende l'attività dello sportello immigrazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ora collocato nei locali del Centro per le famiglie presso il centro civico di Conselice, con ingresso in via Vacchi 1. Lo sportello sarà attivo su appuntamento ogni martedì dalle 14. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
