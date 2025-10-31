Congedo del Commissario De Fazio con Medaglia d’oro al merito

Tempo di lettura: 2 minuti Pesso la Questura di Avellino, si sono svolti i saluti per l’ultimo giorno di servizio del sostituto commissario coordinatore Roberto De Fazio. Al dirigente della quarta sezione antidroga della Questura è stata riconosciuta la medaglia d’oro al merito, a coronamento di una carriera lunga e caratterizzata da risultati significativi. De Fazio ha iniziato il servizio nel 1986. Tra il 1993 e il 1996 ha ricoperto il ruolo di capoturno alla volante della Questura di Napoli, mentre dal 2010 al 2025 ha guidato la quarta sezione antidroga della Questura di Avellino. Nel corso della carriera ha coordinato numerose operazioni strategiche, tra cui, pochi giorni fa, un sequestro di sostanze stupefacenti nel quartiere San Tommaso: quasi un chilo di cocaina e mezzo chilo di hashish. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Congedo del Commissario De Fazio con Medaglia d’oro al merito

Approfondisci con queste news

Congedo parentale, si cambia: ecco tutte le novità Si ampliano i tempi e le modalità anche in caso di malattia dei figli - facebook.com Vai su Facebook

Dalla caccia ai latitanti alla lotta alla droga, De Fazio saluta la Polizia - AVELLINO – Solo qualche giorno fa ha messo a segno l’ultimo sequestro di stupefacenti in città. Secondo irpinianews.it

Che tempo che fa e Amici 24, 8 ospiti imperdibili per il congedo di Fabio Fazio e Maria De Filippi - Anticipazioni - Fabio Fazio e Maria De Filippi scoprono le carte, gli ospiti sul Nove e Canale 5 Ultima puntata stagionale per due ... Lo riporta affaritaliani.it

Il commissario Ue: «Fazio ha rispettato le regole» - A sostenerlo è il Commissario Ue, Charlie McCreevy, lo stesso che l'8 febbraio scorso, con modalità fino ad allora inconsuete, scrisse a Fazio per chiedere se fosse vero un presunto atteggiamento ... Si legge su iltempo.it