Confindustria svela il progetto della sua nuova sede in strada della Bosella
Confindustria Piacenza svela il progetto della sua nuova sede - affidato a “Novembre Studio” di Milano – che sarà ultimata nell’autunno 2027 in strada della Bosella. Il presidente Nicola Parenti, l’architetto Fabio Novembre, il presidente di Assoservizi Alberto Rota, con Antonio Schinardi e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
