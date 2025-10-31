Confesercenti | 300mln euro per Halloween
13.50 Halloween si consolida nelle abitudini degli italiani. Il 61% dei cittadini parteciperà, festeggiando o acquistando prodotti, alla notte delle streghe: una quota leggermente inferiore rispetto al 64% registrato nel 2024 anche per la mancanza del 'ponte' del 1 novembre. Emerge da un sondaggio Ipsos per Confesercenti sui consumi per Halloween, che attira maggiormente il 70% degli under 34 e il 73% delle famiglie con bambini. Tra maschere, caramelle, addobbi e accessori a tema la spesa complessiva in Italia è di 300 milioni di euro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
