Conferenza stampa Spalletti | Spero di poter rientrare nel giro scudetto Assoluto rispetto del lavoro di Tudor Su Vlahovic e Koopmeiners…
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus ha un nuovo allenatore: Luciano Spalletti è il nuovo tecnico dei bianconeri. Nel suo primo giorno in bianconero, venerdì 31 ottobre, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 12.00 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondisci con queste news
Qualche scatto dalla Conferenza Stampa avvenuta a Taranto per la presentazione della Lista Decaro Presidente - facebook.com Vai su Facebook
A quasi un anno di distanza dai "retropensieri", Conte si presenta in conferenza stampa a Lecce e dichiara: "Rigore? Penso sia giusto che siate voi a giudicare. Non è giusto venire qui e lamentarmi. Sono passati pochi giorni dall'ultima partita, con comportame - X Vai su X
Spalletti: “Spero di rientrare nel giro scudetto. Su Vlahovic…”. Comolli: “Contratto fino a fine stagione con Spalletti con opzione di rinnovo” - Luciano Spalletti, sta parlando nella sua prima conferenza stampa da allenatore della Juventus. Si legge su tuttojuve.com
Spalletti alla Juventus, la conferenza di presentazione oggi alle 12:00: confermato Domenichini come vice, contratto fino a giugno - La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus live: le prime parole dell'allenatore bianconero in attesa dell'esordio in panchina ... Scrive fanpage.it
Juventus, Spalletti a sorpresa: “Non mi accontento, rientriamo nel giro Scudetto!” - "Spero di poter rientrare nel giro Scudetto, è quello che si commentava ieri con i calciatori nello spogliatoio". Da tuttonapoli.net