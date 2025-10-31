Conferenza stampa Spalletti | le dichiarazioni LIVE del nuovo tecnico della Juventus

Calcionews24.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus ha un nuovo allenatore: Luciano Spalletti è il nuovo tecnico dei bianconeri. Nel suo primo giorno in bianconero, venerdì 31 ottobre, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 12.00 . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

conferenza stampa spalletti le dichiarazioni live del nuovo tecnico della juventus

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni LIVE del nuovo tecnico della Juventus

Argomenti simili trattati di recente

conferenza stampa spalletti dichiarazioniSpalletti diretta presentazione alla Juve: segui la conferenza di oggi Live - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala corrieredellosport.it

conferenza stampa spalletti dichiarazioniConferenza stampa Spalletti: le dichiarazioni LIVE del nuovo tecnico della Juventus - Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus ha un nuovo allen ... calcionews24.com scrive

conferenza stampa spalletti dichiarazioniSpalletti, a breve la conferenza stampa del nuovo allenatore della Juventus. Contratto fino a giugno più opzione - Inizia l'era di Luciano Spalletti, nuovo allenatore della Juventus dopo l'esonero di Igor Tudor. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conferenza Stampa Spalletti Dichiarazioni