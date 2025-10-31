Conferenza stampa Spalletti Juve | Spero di rientrare nella corsa Scudetto… Non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi in niente!

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti Juve: la presentazione del nuovo allenatore bianconero, subentrato in panchina al posto di Tudor. Le dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium) – È iniziata l’era Luciano Spalletti alla Juve. Il tecnico toscano ha raccolto l’eredità di Igor Tudor – esonerato – sulla panchina bianconera, con l’obiettivo di risollevare una squadra reduce da un inizio di stagione deludente. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica Quest’oggi, venerdì 31 ottobre, Spalletti è stato presentato in conferenza stampa alle 12.00 davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

