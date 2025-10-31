Conferenza stampa Spalletti Juve | Spero di rientrare nella corsa Scudetto… Non siamo nelle condizioni di poter essere presuntuosi in niente! Se non avessi creduto che questa squadra ha delle potenzialità perché avrei dovuto accettare?
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti Juve: la presentazione del nuovo allenatore bianconero, subentrato in panchina al posto di Tudor. Le dichiarazioni. (inviato all’Allianz Stadium) – È iniziata l’era Luciano Spalletti alla Juve. Il tecnico toscano ha raccolto l’eredità di Igor Tudor – esonerato – sulla panchina bianconera, con l’obiettivo di risollevare una squadra reduce da un inizio di stagione deludente. Calendario Serie A 20252026: date, giornate, risultati, classifica Quest’oggi, venerdì 31 ottobre, Spalletti è stato presentato in conferenza stampa alle 12.00 davanti ai media. ha seguito LIVE le sue parole. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Qualche scatto dalla Conferenza Stampa avvenuta a Taranto per la presentazione della Lista Decaro Presidente - facebook.com Vai su Facebook
A quasi un anno di distanza dai "retropensieri", Conte si presenta in conferenza stampa a Lecce e dichiara: "Rigore? Penso sia giusto che siate voi a giudicare. Non è giusto venire qui e lamentarmi. Sono passati pochi giorni dall'ultima partita, con comportame - X Vai su X
Spalletti diretta presentazione alla Juve: segui la conferenza di oggi Live - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Da msn.com
Spalletti alla Juventus, la conferenza di presentazione oggi alle 12:00: confermato Domenichini come vice, contratto fino a giugno - La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus live: le prime parole dell'allenatore bianconero in attesa dell'esordio in panchina ... Da fanpage.it
Juventus, Spalletti: chiarezza sulle polemiche con Napoli, il retroscena sul tatuaggio, lo scudetto e Vlahovic - Il nuovo allenatore della Juventus fissa gli obiettivi e crede nella rimonta scudetto. Come scrive sport.virgilio.it