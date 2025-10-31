Conferenza stampa presentazione Spalletti | il VIDEO con le parole del tecnico bianconero
Conferenza stampa presentazione Spalletti: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della nona giornata di Serie A 202526. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Mister Spalletti è intervenuto oggi, venerdì 31 ottobre, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Cremonese in programma domani. ha seguito live la sua conferenza in cui il nuovo allenatore si è presentato. LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI SPALLETTI .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Damien Comolli presenta così Luciano Spalletti, prima della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico della Juventus Il Direttore Generale bianconero non ha usato il termine "grandi club" #Spalletti #Juventus #Comolli - facebook.com Vai su Facebook
A quasi un anno di distanza dai "retropensieri", Conte si presenta in conferenza stampa a Lecce e dichiara: "Rigore? Penso sia giusto che siate voi a giudicare. Non è giusto venire qui e lamentarmi. Sono passati pochi giorni dall'ultima partita, con comportame - X Vai su X
Spalletti diretta presentazione alla Juve: segui la conferenza di oggi Live - Alla vigilia della sfida con la Cremonese, l'ex ct della Nazionale parlerà per la prima volta da allenatore bianconero: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive msn.com
Spalletti alla Juventus, la conferenza di presentazione oggi alle 12:00: confermato Domenichini come vice, contratto fino a giugno - La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus live: le prime parole dell'allenatore bianconero in attesa dell'esordio in panchina ... Segnala fanpage.it
Conferenza stampa Spalletti Juve: la presentazione del nuovo allenatore bianconero, subentrato in panchina al posto di Tudor. Le dichiarazioni - Conferenza stampa Spalletti Juve: la presentazione del nuovo allenatore bianconero, subentrato in panchina al posto di Tudor. Lo riporta juventusnews24.com