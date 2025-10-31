Conferenza stampa presentazione Spalletti: il VIDEO con le parole del tecnico alla vigilia del match della nona giornata di Serie A 202526. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Mister Spalletti è intervenuto oggi, venerdì 31 ottobre, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Cremonese in programma domani. ha seguito live la sua conferenza in cui il nuovo allenatore si è presentato. LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI SPALLETTI .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa presentazione Spalletti: il VIDEO con le parole del tecnico bianconero