Conferenza stampa Nicola pre Cremonese Juve: tutte le dichiarazioni dell’allenatore in vista della sfida contro i bianconeri. L’allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa per analizzare il prossimo match di Serie A contro la Juve. SU SPALLETTI – «Non ho dubbi che Spalletti sia un allenatore di grande livello e sa che il rispetto si deve a tutti. Ha detto bene. Sono le basi che ti permettono di esprimere te stesso. Mi aspetto una squadra molto forte, che punta in alto. Ogni partita è un’occasione per migliorare. Cerchiamo di fare qualcosa di buono contro qualsiasi avversario». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Nicola pre Cremonese Juve: «Spalletti è un allenatore di grande livello. I bianconeri sono una squadra forte, prepareremo più contromisure. Sull’atteggiamento…»