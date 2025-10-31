Conferenza Luciano Spalletti presentazione Juventus | Sensazioni bellissima

Luciano Spalletti è stato presentato alla stampa come nuovo allenatore della Juventus, le sensazioni sono davvero bellissime. Tifosi entusiasmati. C’è grande curiosità di vedere come andranno le cose in un momento storico difficile per i bianconeri. (Youtube Juventus) TvPlay.it Così ha parlato Luciano Spalletti: “ Sensazioni bellissime, sappiamo tutti della storia di questo club, ma poi entrarci dentro è qualcosa di veramente emozionante. Prevale la voglia di riportare questo club ad alti livelli, anche se io ho assoluto rispetto della classifica e del lavoro fatto da Tudor che saluto caramente, perché ho avuto possibilità di conoscerlo e la certezza che sia una persona splendida e un professionista vero. 🔗 Leggi su Tvplay.it

