Confcommercio festeggia 80 anni | le aziende eccellenti e tutte le imprese premiate

Perugiatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storie, volti, ricordi, progetti, idee, successi. Gli 80 anni che Confcommercio Umbria ha festeggiato alla Sala dei Notari nell’ambito dell’evento Imprese Futuro Umbria hanno rappresentato un punto di arrivo, ma soprattutto di partenza, identificandosi nelle persone che sono salite sul palco per. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

