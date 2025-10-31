Confcommercio consegna simbolicamente a Sadegholvaad il documento per il rilancio del tessuto commerciale

Riminitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente di Confcommercio della Provincia di Rimini, Giammaria Zanzini, ha consegnato al presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il documento programmatico “La città che cambia. Proposte per la salvaguardia del tessuto commerciale di prossimità”. Un gesto dal forte valore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

