Inter News 24 Condizioni Thuram, l’attaccante francese torna a disposizione: Di Marzio conferma su X il pieno recupero del centravanti nerazzurro. Buone notizie per l’Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram è completamente recuperato. Come riportato da Gianluca Di Marzio su X, l’attaccante francese ha superato definitivamente il problema muscolare che lo aveva costretto a fermarsi lo scorso 30 settembre durante la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga.. @Inter, Thuram è completamente recuperato. Domani Chivu deciderà se convocarlo https:t.coPlAayLbR1j — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 31, 2025 Dopo settimane di lavoro personalizzato e graduali rientri in gruppo, Thuram ha svolto l’intera seduta con i compagni e non ha accusato alcun fastidio. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Condizioni Thuram, il francese è stato completamente recuperato: Chivu decide domani la convocazione! – FOTO