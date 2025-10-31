Concorsopoli in aula Via al processo d’appello su sanità e favori
Di nuovo in aula. Inizia, questa mattina, il processo di appello per la cosiddetta Concorsopoli nella sanità umbra. Il processo per le presunte irregolarità compiute per gestire secondo le proprie esigenze assunzioni e promozioni, in primo grado si era concluso a luglio con con 21 condanne, 6 assoluzioni e un non luogo a procedere per fatti che, nell’aprile del 2019, provocarono un terremoto politico, tanto che l’allora presidente della Regione, Catiuscia Marini, si dimise dopo aver appurato di essere indagata. E come lei, anche l’allora assessore alla sanità Luca Barberini lasciò il suo incarico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
