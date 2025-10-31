Concorso Oss Campania per 25mila candidati prove lunedì | test sorteggiati la mattina con i carabinieri

Lunedì 3 novembre partono le prove per il concorso per assumere 1274 Oss a tempo indeterminato. Era stato sospeso il 23 settembre per "rischio porcherie". I test saranno selezionati la mattina alla presenza delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

