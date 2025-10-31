Concorsi truccati in sanità via al processo di apprllo
Si è aperto oggi, davanti alla Corte d’appello di Perugia, il processo di secondo grado per la cosiddetta concorsopoli nella sanità umbra. Un’indagine che provocò, nella primavera del 2019, un terremoto politico, con la conclusione anticipata del secondo mandato dell’allora presidente della. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Concorsi truccati nella sanità, prosciolti tutti gli imputati: “Manca la prova del danno erariale” ift.tt/tSFTfe5 - X Vai su X
Il governatore del Lazio Francesco Rocca sarà ascoltato in Consiglio regionale il 29 ottobre, dieci giorni dopo l’arresto del consigliere di FdI Enrico Tiero per corruzione. Rocca riferirà anche sull’indagine della guardia di finanza sui concorsi truccati all’Asl Ro - facebook.com Vai su Facebook