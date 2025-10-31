Concorsi dal 12 al 14 novembre le prove per assumere 79 nuovi funzionari

Prosegue l’impegno del governo regionale nel processo di rinnovamento del personale dell’Amministrazione. Dal 12 al 14 novembre si svolgeranno al Saracen Hotel di Isola delle Femmine (Palermo), le prove scritte dei concorsi pubblici banditi dalla Regione – assessorato della Funzione pubblica e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

News Concorsi - Dal 25 al 28 novembre 2025 si terrà la prova scritta ( test attitudinali) del concorso per 653 allievi agenti del ruolo maschile della Polizia Penitenziaria, indetto l’11 luglio 2025. Sede dell’esame: Scuola di Formazione e Aggior - facebook.com Vai su Facebook

#CONCORSI 133 NUOVE OPPORTUNITÀ in Avvocatura dello Stato e Giustizia Amministrativa! 32 Funzionari https://shorturl.at/bb3x6 101 Assistenti https://shorturl.at/8Qxv0 Scadenza: le 23:59 del 14 novembre ? http://inpa.gov.it #inPA #lavorop - X Vai su X

Concorso regionale per 79 funzionari, a metà novembre le prove - Dal 12 al 14 novembre si svolgeranno al Saracen Hotel di Isola delle Femmine nel Palermitano, le prove scritte dei concorsi pubblici banditi dalla Regione – assessorato della Funzione pubblica e delle ... Segnala blogsicilia.it

Concorsi pubblici, i bandi di novembre: oltre 9.000 mila assunzioni, quali sono e i requisiti. Le scadenze - Per chi è alla ricerca di un'occupazione, magari nel settore della pubblica amministrazione, sono aperti numerosi bandi di concorso. Secondo ilmessaggero.it

Concorsi pubblici, tutti i bandi in scadenza a novembre 2024 - Da Nord a Sud, ecco i bandi in scadenza nel corso di questo mese che riguardano posti di lavoro in diversi settori: dai Comuni alle Forze Armate, dall'Istruzione alla Sanità. Lo riporta tg24.sky.it