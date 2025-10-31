Concorsi dal 12 al 14 novembre le prove per assumere 79 nuovi funzionari

Agrigentonotizie.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue l’impegno del governo regionale nel processo di rinnovamento del personale dell’Amministrazione. Dal 12 al 14 novembre si svolgeranno al Saracen Hotel di Isola delle Femmine (Palermo), le prove scritte dei concorsi pubblici banditi dalla Regione – assessorato della Funzione pubblica e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

