Concorsi al Comune di Foggia | sei bandi e 26 posti disponibili come e fino a quando candidarsi

Scadono questa sera alle 23.59 i termini per presentare le candidature per le sei procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno indette dal Comune di Foggia-Servizio del Personale, per complessivi 26 posti, di cui 3 inquadrati nell’Area degli Operatori Esperti e i rimanenti 23 nell’Area dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Concorso Comune di Torino - 35 Istruttori Amministrativi Ultimissime ore per iscriversi ? Per studiare qui: https://amzn.to/4nzke1s #ConcorsiPubblici #BandiPubblici #Comune #Torino #Domande - facebook.com Vai su Facebook

Concorsi al Comune di Foggia: sei bandi e 26 posti disponibili, come e fino a quando candidarsi - 59 i termini per presentare le candidature per le sei procedure concorsuali a tempo indeterminato e pieno indette dal Comune di Foggia- Lo riporta foggiatoday.it

Concorsi Comune di Foggia 2025 per 26 posti: i profili richiesti - C’è tempo fino a fine ottobre 2025 per inviare la domanda di candidatura. Riporta lettera43.it

Concorsi Pubblici Novembre 2025 per 11.000 assunzioni: elenco dei bandi con tutte le scadenze - Sono rivolti a diplomati, laureati e anche a candidati con licenza media o scuola dell'obbligo. Lo riporta ticonsiglio.com