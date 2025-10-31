Concordia in festa weekend di fiera con la riapertura di Palazzo Corbelli e il campanile

Il primo novembre coincide con la tradizionale Fiera d’Ognissanti, che ogni anno richiama a Concordia migliaia di visitatori per uno dei mercati straordinari più attrattivi dell’intera regione. Un appuntamento, capace di unire tradizione, cultura e festa in un evento che rappresenta il cuore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

