Concluso l’iter parlamentare della riforma della giustizia

Lidentita.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Adesso la parola definitiva passa ai cittadini che dovranno esprimersi con il referendum L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

concluso l8217iter parlamentare della riforma della giustizia

© Lidentita.it - Concluso l’iter parlamentare della riforma della giustizia

Contenuti che potrebbero interessarti

concluso l8217iter parlamentare riformaQuando si vota sulla riforma della giustizia e cosa significa che sarà un referendum confermativo - Non basta l'approvazione del Parlamento, l'ultima parola è degli elettori. Scrive today.it

concluso l8217iter parlamentare riformaIl parlamento ha approvato la riforma costituzionale della giustizia - Giovedì il Senato ha approvato in via definitiva la riforma costituzionale della giustizia promossa dal governo di Giorgia Meloni, che fra le altre cose introduce per la separazione delle carriere dei ... Riporta ilpost.it

concluso l8217iter parlamentare riformaRiforma della Giustizia, dal via libera del Parlamento al referendum: cosa prevede l'iter - Giorno di festa per i partiti di maggioranza in prima linea a celebrare il raggiungimento in Senato dell'ultimo traguardo parlamentare della riforma di Giustizia sulla cosidetta separazi ... Si legge su reggiotv.it

Cerca Video su questo argomento: Concluso L8217iter Parlamentare Riforma