Conclusi i lavori di dragaggio del Rio Ospo per 400mila euro
Concluso il dragaggio alla foce del Rio Ospo a Muggia, finanziato con 378 mila euro di risorse regionali. L'operazione ha avuto l'obiettivo di ripristinare la profondità del canale di accesso al porto, compromessa dall'accumulo di sedimenti che nel tempo avevano ridotto la profondità del fondale. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Ambiente: Scoccimarro, completato il dragaggio alla foce del Rio Ospo - "Intervento atteso che restituisce sicurezza e piena agibilitÃ al porto" Trieste, 30 ott - Da ilgazzettino.it
Muggia, ultimato il dragaggio alla foce del Rio Ospo - Un intervento atteso da tempo e finanziato dalla Regione per 378 mila euro per restituire piena agibilità idraulica e nautica all'area. Lo riporta rainews.it