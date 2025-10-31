Conclusi i lavori alla biblioteca di Lanciano il sindaco | Riconsegniamo alla città un altro spazio culturale
Si sono conclusi in anticipo sui tempi previsti i lavori di consolidamento e manutenzione straordinaria strutturale della biblioteca comunale “Raffaele Liberatore” di Lanciano. Questa mattina, nella sala “Letizia Miscia”, la conclusione del cantiere è stata illustrata nel corso di una conferenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
