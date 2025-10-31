Il “Conciorto” è uno spettacolo ideato e curato da Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (Banda Osiris) che, grazie alla cosiddetta tecnologia “Ototo”, utilizzano le verdure in scena come strumenti. Un po' comico e un po' poetico, consiste in un viaggio indie-pop-veggie-funk tutto dedicato al mondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it