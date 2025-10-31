conciorto
Il “Conciorto” è uno spettacolo ideato e curato da Biagio Bagini e Gian Luigi Carlone (Banda Osiris) che, grazie alla cosiddetta tecnologia “Ototo”, utilizzano le verdure in scena come strumenti. Un po' comico e un po' poetico, consiste in un viaggio indie-pop-veggie-funk tutto dedicato al mondo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Ottobre porta con sé un ricco calendario di appuntamenti al Museo Botanico Aurelia Josz (MuBAJ) e a Comunemente Verde, tra natura, cultura e attività per tutte le età. Mercoledì 8 ottobre ore 18.30 – MuBAJ, via R. Margaria 1 Conciorto, spettacolo comic - facebook.com Vai su Facebook
Tutte le notizie aggiornate su Conciorto - Venerdì 2 Settembre 2022 dalle 21:00 alle 22:30 Gian Luigi Carlone (Banda Osiris) e Biagio Bagini presenteranno il Conciorto Concerto per tastiera di verdure, chitarra, sax, flauto Due "ortisti" con ... Si legge su laprovinciacr.it
David Howley e un Conciorto sono due dei cinque concerti della settimana Condens a Faenza - Cinque appuntamenti musicali costellano questa ultima settimana del mese di gennaio a Faenza, nei locali aderenti all’associazione Condens. Segnala ravennanotizie.it
Il Conciorto ossia come ti suono il minestrone - Invece si tratta di zucchina, melanzana, finocchio, pomodoro, peperone. Come scrive vegolosi.it