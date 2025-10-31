Con un nuovo piano d’azione l’UE approfondisce la lotta a terrorismo ed estremismo nei Balcani
La Commissione europea ha rafforzato ieri (30 ottobre) a Sarajevo la cooperazione in materia di sicurezza con i Balcani occidentali con l’adozione del nuovo piano d’azione congiunto per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all’estremismo violento. A rappresentare l’esecutivo c’era Magnus Brunner, commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione. “I Balcani occidentali non sono soltanto i nostri vicini, sono destinati a diventare membri dell’Unione europea”, ha dichiarato Brunner. “Con la firma di questo documento compiamo oggi un ulteriore passo verso un rafforzamento della nostra cooperazione in materia di sicurezza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Altre letture consigliate
Ospedali e sanità in Sardegna, nuovo piano di investimenti La Giunta regionale approva il programma triennale 2025–2027 per migliorare qualità, sicurezza e innovazione nei presidi ospedalieri e territoriali dell’Isola - facebook.com Vai su Facebook
Salute visiva 2026: il nuovo Piano Nazionale per proteggere la vista di tutti - X Vai su X
Cassa Lombarda, nuovo piano al 2028: masse totali a 7,3 miliardi di euro e utile sopra 10 milioni - Cassa Lombarda, banca specializzata nel private banking, ha definito il Piano Industriale per il triennio 2026- Secondo borsaitaliana.it