La Commissione europea ha rafforzato ieri (30 ottobre) a Sarajevo la cooperazione in materia di sicurezza con i Balcani occidentali con l’adozione del nuovo piano d’azione congiunto per la prevenzione e la lotta al terrorismo e all’estremismo violento. A rappresentare l’esecutivo c’era Magnus Brunner, commissario europeo per gli Affari interni e la Migrazione. “I Balcani occidentali non sono soltanto i nostri vicini, sono destinati a diventare membri dell’Unione europea”, ha dichiarato Brunner. “Con la firma di questo documento compiamo oggi un ulteriore passo verso un rafforzamento della nostra cooperazione in materia di sicurezza”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Con un nuovo piano d’azione, l’UE approfondisce la lotta a terrorismo ed estremismo nei Balcani