Con Trump Cina e Usa sono diventate potenze alla pari La pace in Ucraina? Per Pechino non c’è nessun vantaggio

Un incontro definito di “grande successo”, la prima stretta di mano dal 2019, la promessa di rincontrarsi e l’intesa commerciale. Quello però che Donald Trump ha annunciato come l’accordo con Pechino, in Cina viene visto come un passo di avvicinamento su alcuni punti molto precisi e concreti – dazi inclusi – e una fase di un lungo processo di dialogo, non una pacificazione. “In Cina si parla di ‘consensus’, gongshi, cioè di ‘comprensione condivisa’, che non significa decisione condivisa. In sostanza, una base di accordo per poi svilupparne uno accordo. È una parola più sfumata del deal americano, che invece abbiamo sentito molto spesso da Trump “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Con Trump Cina e Usa sono diventate potenze alla pari. La pace in Ucraina? Per Pechino non c’è nessun vantaggio”

Argomenti simili trattati di recente

#Tg2000, #30ottobre 2025 - ore 14.55 #RiformadellaGiustizia #Nordio #PontesulloStretto #Salvini #Meloni #CortedeiConti #Trump #XiJinping #Cina #Louvre #PaesiBassi #PapaLeoneXIV #Studenti #Juventus #Spalletti #TV2000 - facebook.com Vai su Facebook

La Cina ha confermato che Xi Jinping incontrerà Donald Trump giovedì in Corea del Sud, a margine del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Saranno "colloqui approfonditi su questioni importanti", ha dichiarato un portavoce. #ANSA - X Vai su X

Trump riduce i dazi sulla Cina dopo l’incontro con Xi. Sbloccato l’accordo sulle terre rare - Dopo l'incontro in Corea del Sud, i dazi USA sui prodotti cinesi scenderanno dal 57% al 47%. Secondo ilfattoquotidiano.it

Usa-Cina, Trump pronto a vedere Xi: verso l’accordo commerciale - Le delegazioni diplomatiche di Cina e Usa sarebbero vicine a raggiungere un accordo commerciale da presentare prima dell’incontro tra Trump e Xi in Corea del Sud ... Scrive quifinanza.it

Vertice Usa-Cina, Trump: «Taglio ai dazi e accordo sulle terre rare». Poi l’annuncio: «Riprenderemo i test nucleari» - I presidenti di Stati Uniti e Cina si sono incontrati per la prima volta dal 2019 per cercare di scongiurare una escalation della guerra commerciale ... Da ilsole24ore.com