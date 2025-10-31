di Egidio Scala L’Italia come non l’avete mai vista. L’Italia del ’Bello e del Buono’ per dirla alla maniera pascoliana. FS Treni Turistici Italiani, l’Impresa Ferroviaria del Gruppo FS dedicata al turismo, rilancia l’ Espresso Assisi, il collegamento che a partire dal 19 ottobre scorso collega Roma ai borghi dell’Umbria fino ad arrivare ad Arezzo offrendo esperienze e visite guidate con degustazioni enogastronomiche a tutti i passeggeri. Fino al 16 novembre dunque, con l’edizione 2025 della manifestazione ’Frantoi Aperti’, i passeggeri potranno degustare i sapori dell’olio nuovo e l’atmosfera dei borghi umbri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Quotidiano.net - Con i Treni Turistici attraverso l'Italia delle eccellenze