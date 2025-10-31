Comuni ecco il bando Città che legge | scadenza il 12 dicembre
Il Centro per il libro e la lettura ha pubblicato i l bando “Città che legge” 2025. Rivolto ai comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026, il bando riguarda la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura. A disposizione un totale di 1.353.750,00 euro che finanzieranno progetti “esemplari” distribuiti su tutto il territorio nazionale da promuovere e sostenere con il finanziamento economico del Centro allo scopo di creare un ecosistema locale favorevole alla lettura. I progetti finanziati hanno fra le finalità: “l’istituzione di circuiti culturali integrati a livello territoriale per la promozione della lettura, con la partecipazione di istituzioni scolastiche, di biblioteche di pubblica lettura e di istituzioni o associazioni culturali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
