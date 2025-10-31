comune di udine ed ert insieme per le nuove generazioni

Teatro per le nuove generazioni, a partire dai piccolissimi, e formazione del pubblico. La storica collaborazione tra l’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia e il Comune di Udine riparte con una nuova veste e obiettivi rinnovati, grazie a un accordo di collaborazione triennale per le attività di Teatroescuola 0-18 nel capoluogo. A presentare le novità sono Federico Pirone, assessore alla Cultura del Comune di Udine, e Fabrizio Pitton e Alberto Bevilacqua, presidente e direttore dell’ERT. Il percorso, presentato oggi in Sala Giunta a Palazzo D’Aronco, segna una ripartenza nella collaborazione tra il Comune e l’ERT, consolidando l’impegno congiunto nella promozione della cultura teatrale e dell’educazione dello spettatore, a partire dai più giovani. 🔗 Leggi su Udine20.it

