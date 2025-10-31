Comune brianzolo vince il bando regionale | in arrivo 500mila euro per realizzare un campus
Su 135 domande arrivate da tutta la regione, un progetto brianzolo è rientrato nei magnifici 22 e si è addirittura piazzato al terzo posto. Parliamo del progetto presentato dal comune di Bellusco per Strade Verdi, bando da 10 milioni di euro della regione Lombardia per opere di rigenerazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un gregge con centinaia di pecore ha invaso le strade di un comune brianzolo https://ift.tt/dpogVnT https://ift.tt/31Ps6tI - X Vai su X
Premio Idealità 2025 Il Comune di La Valletta Brianza, tenendo conto dell’eredità storica e culturale dei Comuni di Perego e Rovagnate, ha istituito il Premio Idealità come benemerenza civica. La benemerenza viene riconosciuta a cittadini, organizzazi - facebook.com Vai su Facebook