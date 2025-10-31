Compleanno solidale a Padova | la festa di Marco Bellotto diventa volontariato per i bambini con disabilità
Una festa di compleanno che diventa solidarietà: il compleanno di Marco Bellotto, definito dai familiari e dagli amici “il nostro super eroe”, ha trasformato tutti i partecipanti in protagonisti di un movimento di volontariato a sostegno della disabilità. L’evento, organizzato con la collaborazione di Sandra Scarabottolo, Massimo Martire e altri amici, ha segnato un passo verso la nascita di un’associazione dedicata a offrire giornate ricche e piene di allegria a tanti bambini. Non sono mancati gesti di attenzione speciale, come quello di Gianni della pizzeria Rivoluzione Pizza di Padova, che ha offerto ai partecipanti una prelibatezza unica per celebrare il compleanno di Marco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
