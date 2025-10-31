Compagnoni sicuro su Spalletti | La Juve può migliorare ma a meno di capolavori nel mercato di gennaio non può arrivare ai livelli del Napoli! Ecco cosa ha detto

Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky, ha parlato così del passaggio di Luciano Spalletti alla Juve. Le sue parole. La Juventus ha scelto Luciano Spalletti per la sua rinascita, ma il suo arrivo basterà a colmare il gap con le corazzate del campionato? Secondo il noto giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, il tecnico toscano migliorerà sicuramente la squadra, ma, al momento, la Signora resta un passo indietro rispetto al Napoli di Antonio Conte. LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI SPALLETTI ALLA JUVE “Voglia matta di cominciare”: la scelta di Spalletti. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’opinionista ha analizzato la decisione del neo-allenatore bianconero, che prende il posto dell’esonerato Igor Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Compagnoni sicuro su Spalletti: «La Juve può migliorare, ma a meno di capolavori nel mercato di gennaio non può arrivare ai livelli del Napoli!». Ecco cosa ha detto

