Comolli svela i motivi dell'esonero di Tudor | Notti insonni per prestazioni e risultati della Juve

Durante la conferenza stampa di presentazione di Spalletti, Damien Comolli ha lanciato una frecciata a Igor Tudor con un messaggio chiaro: i problemi non erano nella rosa e nei giocatori, ma nelle prestazioni della squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Paganini svela a sorpresa sull'allenatore della #Juve «Comolli voleva un allenatore straniero ma...» - facebook.com Vai su Facebook

Paganini svela a sorpresa sull'allenatore della #Juve «Comolli voleva un allenatore straniero ma...» - X Vai su X

Spalletti Juve, Comolli svela il retroscena: i bianconeri ci avevano già pensato dopo le dimissioni del CT? Ecco cosa è successo a giugno - Spalletti Juve, Comolli svela il retroscena sull’allenatore e su quanto accaduto a giugno: tutte le dichiarazioni Un fulmine a ciel sereno? Da juventusnews24.com

Esonero Tudor, Paolo Rossi duro: «Trovo sconcertante che Comolli non dica una parola su di lui. Manco ci fosse stato un conflitto irriducibile, ma ciò fa pensare che ... - Esonero Tudor, Paolo Rossi ha commentato così la comunicazione in conferenza stampa di Comolli che non ha menzionato il tecnico croato Nella nuova puntata di Primo Tempo sul canale Youtube di Juventus ... Scrive juventusnews24.com

JUVENTUS - Comolli: "L'esonero di Tudor è una sconfitta del club, mercato? Ne abbiamo parlato con Spalletti" - Day in casa Juventus: dopo l’esonero di Igor Tudor, è l’ex CT il nuovo allenatore bianconero. Secondo napolimagazine.com