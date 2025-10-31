Comolli | Scelto Spalletti per dare un segnale I nuovi acquisti? Ci vuole tempo
Il direttore generale e prossimo amministratore delegato della Juventus in conferenza stampa durante la presentazione del nuovo allenatore: "Il contratto di Luciano è di otto mesi, ma la volontà è quella di continuare insieme a lungo termine. Tudor ha pagato solo i risultati". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
