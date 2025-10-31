Comolli interviene alla conferenza di Spalletti | Lieti di accogliere Spalletti La vediamo come una potenziale collaborazione a lungo termine Era il candidato perfetto

Alla Juventus è stato presentato, tramite una conferenza stampa, Luciano Spalletti. Oltre al tecnico di Certaldo era presente anche il DG Damien Comolli. Il dirigente francese, che dopo l’assemblea degli azionisti dovrebbe esser promosso ad Amministratore Delegato, non si è sottratto alle domande dei giornalisti. Comolli inizia a presentare Spalletti con queste parole: “ Lieti di accogliere Spalletti per diverse ragion i: è un grande esperto di calcio italiano, allenatore di successo in diversi club e diversi contesti. E’ la persona che può portare avanti il brand del calcio. Abbiamo sottoscritto un contratto fino a fine stagione con opzione di prolungarlo, è un accordo che abbiamo con lui, la vediamo come una potenziale collaborazione a lungo termine. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Approfondisci con queste news

L'accusa di Comolli a Igor Tudor e la conseguente decisione di esonerarlo: - Mancata valorizzazione dei nuovi acquisti (in primis Openda e David) - Risultati deludenti e confusione nelle scelte di formazione (troppi cambi) - Perdita del controllo della squadr - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti Juve, Comolli svela il retroscena: i bianconeri ci avevano già pensato dopo le dimissioni del CT? Ecco cosa è successo a giugno - Spalletti Juve, Comolli svela il retroscena sull’allenatore e su quanto accaduto a giugno: tutte le dichiarazioni Un fulmine a ciel sereno? Secondo juventusnews24.com

Comolli presenta Spalletti: «Sappiamo come gioca, con lui vediamo potenziale collaborazione a lungo termine. Candidato perfetto per noi e la proprietà» - Damien Comolli ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione ufficiale di Luciano Spalletti. Si legge su juventusnews24.com

Cosa si sono detti Spalletti e Comolli nell’incontro di lunedì - Il dg ha confermato l'incontro di lunedì con il tecnico per parlare del futuro insieme: cosa può succedere sul mercato della Juventus ... Si legge su calciomercato.it