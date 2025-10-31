Comolli è scarso le accuse sono pesantissime | la bordata

Damien Comolli ricompare per la presentazione di Luciano Spalletti come nuovo allenatore della Juventus, ma le polemiche non si fermano. Parole importanti legate al dirigente bianconero che ha preso la guida in estate e che finora non ha convinto i più. (ANSA) tvplay.it Ospite di JuveLive su Twitch, ha parlato Vittorio Oreggia che ha ribadito la sua idea sul dirigente: “ Continuo a pensare sia scarso Comolli, non è che cambia la mia valutazione in un giorno. La sua storia è quella di un manager che arriva dal Tolosa, non dal Paris Saint German. 🔗 Leggi su Tvplay.it

