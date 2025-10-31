Como pomeriggio di follia | 31enne tunisino prende a calci vetrina e autobus
Poco dopo le 15.30 di ieri, le volanti della questura di Como sono intervenute in via Briantea per un uomo in evidente stato di agitazione. Il 31enne di nazionalità tunisina, secondo quanto ricostruito, pretendeva denaro dal titolare di un negozio e, di fronte al rifiuto, ha sferrato un violento. 🔗 Leggi su Quicomo.it
