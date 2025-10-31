Como, 31 ottobre 2025 – Due interventi della squadra Volante a breve distanza uno dall'altro, giovedì pomeriggio a partire dalle 15.30, per contenere le condotte aggressive di un tunisino di 31 anni, arrivando a denunciarlo per minacce e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio, oltraggio a Pubblico Ufficiale, danneggiamento ed esercizio molesto dell’accattonaggio. La prima volta è stato fermato in via Briantea, mentre sferrava calci alla vetrina di un negozio infrangendola in quanto pretendeva denaro dal proprietario del negozio. Poco dopo i n via Napoleona, le Volanti sono state nuovamente chiamate, perché lo stesso uomo st ava impedendo il regolare svolgimento del servizio di un autobus di linea, colpendo a calci la portiera e importunando i passeggeri, ai quali chiedeva soldi con modi aggressivi, in evidente stato di ebrezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, ore di follia: prende a calci alle vetrine dei negozi di un bus: denunciato