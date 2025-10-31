Como completamente ubriaco in piazza di notte | 27enne finisce in ospedale

Intorno all’una di notte di venerdì 31 ottobre 2025, una chiamata al 112 ha segnalato un uomo di 27 anni in evidente difficoltà in piazza Vittoria. All’arrivo dei soccorsi è apparso chiaro che si trattasse di ubriachezza.Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Rossa di Como e i. 🔗 Leggi su Quicomo.it

