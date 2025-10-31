Commissione per le pari opportunità dice di no al progetto Cassetta rossa | Non tutela le vittime di violenza
GALATINA – A Galatina la Commissione per le pari opportunità dice di no al progetto “Cassetta rossa”, perché non garantirebbe sicurezza e riservatezza alle donne vittime di violenza. Ora parte un appello alla Provincia. Le componenti della commissione, con il sostegno dell’assessorato alle Pari. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Messaggio dalla Commissione Pari Opportunità, dopo l'ennesimo caso di femminicidio. Ci sentiamo di condividere con tutte e tutti voi il nostro pensiero e la nostra profonda preoccupazione. Oltre 70 femminicidi in Italia da gennaio a oggi. Oltre 70 donne uccis - facebook.com Vai su Facebook
Commissione pari opportunità, lettera aperta a Kompatscher - Lettera aperta della Commissione provinciale Pari Opportunità altoatesina al presidente Arno Kompatscher, per cambiare l'emendamento al disegno di legge sulla rappresentanza di genere nella Giunta ... Secondo rainews.it
Commissione pari opportunità: non chiamatele “badanti” - La Commissione nazionale parità scrive al Presidente del Senato puntualizzando sui provvedimenti nel disegno di legge sull'immigrazione che toccano le donne immigrate. Lo riporta vita.it
Commissione pari opportunità contro pubblicità sessiste - La Commissione Provinciale Pari Opportunità per le Donne esprime "profonda preoccupazione per l'emendamento in discussione al Senato, proposto da esponenti di Fratelli d'Italia, che prevede ... ansa.it scrive