Commento al Vangelo di oggi 31 ottobre 2025 | Lc 14,1-6
Meditiamo il Vangelo del 31ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Chi di voi, se un figlio o un bue gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito in giorno di sabato?» Venerdì della XXX settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 14,1-6 Un sabato Gesù. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
