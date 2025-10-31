Commemorazione dei defunti il programma delle iniziative tra città e frazioni

Ferraratoday.it | 31 ott 2025

In occasione della Commemorazione dei defunti, domenica 2 novembre alla Certosa di Ferrara si terrà una cerimonia organizzata dal Comitato per le onoranze composto da Prefettura, Provincia e Comune di Ferrara. Alle 10 è in programma la messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre al Tempio di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

