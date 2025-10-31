Commemorazione dei Defunti cosa c' è da sapere su orari dei cimiteri e navette gratuite per i visitatori

In occasione della Commemorazione dei Defunti, fino a domenica 2 novembre il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani resteranno aperti con orario continuato dalle 8 alle 16.30.Per garantire sicurezza e ordine nel flusso dei visitatori, da oggi, venerdì 31 ottobre, fino a domenica 2 novembre, è. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

La chiusura in occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti - facebook.com Vai su Facebook

Commemorazione del Caro Estinto, quello che c'è da sapere per andare al cimitero - Davanti agli ingressi del Monumentale e del Parco ci saranno gli SMAT Point per la distribuzione gratuita di acqua potabile. Secondo rainews.it

Commemorazione dei defunti. I servizi di trasporto verso i cimiteri - A Potenza previste navette dedicate e collegamenti straordinari per agevolare gli spostamenti verso i 2 cimiteri. Lo riporta rainews.it

La Festa dei Morti in Sicilia, origine e tradizioni - In Sicilia, secondo le fonti più diffuse, la tradizione popolare della Festa dei Morti come momento festoso e conviviale risalirebbe circa al X secolo e assumeva tratti peculiari: la visita ai ... livesicilia.it scrive