Commemorazione dei defunti al cimitero monumentale una preghiera per i bimbi mai nati
La Comunità Papa Giovanni XXIII organizza una preghiera per i bambini mai nati. L'appuntamento si terrà sabato alle 9.30 con una messa presieduta dal vescovo Livio Corazza al cimitero monumentale. “Ricorderemo tutti i bambini che non hanno visto la luce. La preziosità della loro vita non dipende. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Approfondisci con queste news
Commemorazione dei defunti e Ognissanti. Modifiche alla circolazione veicolare in prossimità del Cimitero. Sosta riservata a disabili e anziani Mentre è in atto il completamento della pulizia straordinaria del Cimitero urbano di Marsala, la Polizia Municipale ha - facebook.com Vai su Facebook
Commemorazione dei defunti, orari di apertura dei cimiteri - Cimiteri aperti in occasione della Commemorazione dei Defunti, da oggi, 30 ottobre a domenica 2 novembre, con orario continuato dalle 8 ... Secondo 98zero.com
Il Papa al Verano per la commemorazione dei defunti, Messa davanti al cimitero monumentale di Roma - Il Vicariato comunica che alle 16 di domenica prossima si terrà una funzione religiosa alla presenza del Pontefice davanti all'ingresso del più famoso cimitero della Capitale ... Scrive rainews.it
La commemorazione dei defunti. Cimiteri, orari e modalità di visite - Nei giorni in cui si commemorano i defunti, l’amministrazione comunale stila un promemoria su accessi, modalità di visite e orari da rispettare nei luoghi di sepoltura. Scrive msn.com